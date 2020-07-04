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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Ксамакс
Базель - Ксамакс: обзор матча 04 июля 2020
Базель
04.07.2020, суббота, 19:15
Швейцария. Суперлига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Ксамакс
17'
Р. Петретта
82'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Ксамакс
87'
Желтая карточка
Л. Сейду
85'
Желтая карточка
X. Kouassi
ГОЛ! 2:0!
А. Кабрал
Пас отдал
Д. Оберлен
82'
Замена
Б. Риверос
️️️️
Э. Исуфи
80'
Желтая карточка
Рамирес
67'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
В. Штокер
61'
57'
Желтая карточка
A. Neitzke
46'
Замена
D. Sakho
️️️️
Т. Сефери
46'
Замена
X. Kouassi
️️️️
F. Mveng
38'
Желтая карточка
Т. Корбас
36'
Замена
Т. Корбас
️️️️
С. Рамизи
ГОЛ! 1:0!
Р. Петретта
Пас отдал
В. Штокер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
47
Элис Исуфи
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
91
Лирик Виши
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
7
Рамирес
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
55
Igor Djuric
ЦЗ
4
Andre Neitzke
ЦЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
23
Mike Gomes
ЦП
3
Janick Kamber
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
88
Freddy Mveng
ЦФ
8
Самир Рамизи
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
91
Yannis Tafer
ЦП
14
Тибо Корбас
ЦП
67
Diafra Sakho
ЦФ
4-5-1
1
Омлин
18
Петретта
5
Джемерт
16
ван дер Верфф
47
Исуфи
20
Фрай
14
Штокер
10
Кампо
7
Рамирес
91
Виши
19
Кабрал
3-2-5
30
55
4
16
Сейду
23
3
8
17
Сефери
14
8
Рамизи
88
47
Исуфи
15
Риверос
15
Риверос
47
Исуфи
14
Штокер
11
Оберлен
11
Оберлен
14
Штокер
17
Сефери
67
67
17
Сефери
88
4
4
88
91
91
8
Рамизи
14
Корбас
14
Корбас
8
Рамизи
Остались в запасе
Базель
Ксамакс
24
Тициан Туши
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
23
Лерой Абанда
ЛЗ
32
Matthias Minder
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
Остались в запасе
24
Тициан Туши
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
34
Таулант Джака
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
23
Лерой Абанда
ЛЗ
32
Matthias Minder
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Базель - Ксамакс
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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