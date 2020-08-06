Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Айнтрахт
Базель - Айнтрахт: обзор матча 06 августа 2020
Базель
06.08.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Айнтрахт
88'
Ф. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Айнтрахт
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрай
88'
Замена
Я. Маршан
️️️️
Т. Джака
87'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Кабрал
81'
80'
Желтая карточка
Т. Чендлер
67'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Д. Да Коста
67'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
С. Роде
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
А. Пулулу
66'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
В. Штокер
66'
46'
Замена
М. Хасебе
️️️️
Э. Н'Дика
46'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
А. Силва
33'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
Э. Джемерт
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
1
Йозеф Пукай
ВР
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
47
Элис Исуфи
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Элиас Берднер
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-4-1-1
1
Николич
18
Петретта
15
Альдрете
5
Джемерт
30
Видмер
34
Джака
14
Штокер
10
Кампо
20
Фрай
9
Пулулу
19
Кабрал
4-2-2-2
1
Трапп
21
Да Коста
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
19
Абрахам
31
Кор
17
Роде
18
Камада
18
Костич
12
Дост
19
Силва
9
Пулулу
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
9
Пулулу
34
Джака
38
Маршан
38
Маршан
34
Джака
14
Штокер
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Штокер
19
Кабрал
9
Адеми
9
Адеми
19
Кабрал
26
Н'Дика
20
Хасебе
20
Хасебе
26
Н'Дика
21
Да Коста
22
Чендлер
22
Чендлер
21
Да Коста
17
Роде
31
Илсанкер
31
Илсанкер
17
Роде
19
Силва
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Силва
Остались в запасе
Базель
Айнтрахт
64
Михайло Стеванович
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
47
Элис Исуфи
ЦЗ
16
Нильс де Моль
ВР
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Элиас Берднер
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
64
Михайло Стеванович
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
3
Луис Люрвинк
ЦЗ
47
Элис Исуфи
ЦЗ
16
Нильс де Моль
ВР
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Элиас Берднер
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Базель - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Айнтрахт
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+