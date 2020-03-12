Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Базель
Айнтрахт - Базель: обзор матча 12 марта 2020
Айнтрахт
12.03.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Базель
27'
С. Кампо
73'
К. Буа
85'
Ф. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Базель
90'
+2
Замена
Э. Жегрова
️️️️
В. Штокер
85'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фрай
Пас отдал
К. Буа
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Камада
78'
78'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
С. Кампо
76'
Желтая карточка
О. Альдрете
73'
ГОЛ! 0:2!
К. Буа
Пас отдал
С. Кампо
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
М. Хасебе
73'
68'
Замена
К. Буа
️️️️
Р. Петретта
53'
Желтая карточка
Э. Джемерт
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Д. Соу
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Кампо
Желтая карточка
Д. Соу
23'
11'
Желтая карточка
С. Кампо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
26
Эван Н'Дика
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
25
Оргес Буньяку
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
4-3-2-1
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Хинтереггер
6
Туре
26
Н'Дика
17
Роде
97
Соу
18
Костич
18
Камада
19
Силва
3-2-4-1
1
Омлин
5
Джемерт
15
Риверос
15
Альдрете
30
Видмер
18
Петретта
14
Штокер
20
Фрай
34
Джака
10
Кампо
19
Кабрал
20
Хасебе
31
Илсанкер
31
Илсанкер
20
Хасебе
18
Камада
8
Гачинович
8
Гачинович
18
Камада
97
Соу
9
Пасьенса
9
Пасьенса
97
Соу
14
Штокер
27
Жегрова
27
Жегрова
14
Штокер
10
Кампо
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
10
Кампо
18
Петретта
33
Буа
33
Буа
18
Петретта
Остались в запасе
Айнтрахт
Базель
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
9
Афимико Пулулу
ЛВ
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Айнтрахт - Базель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Айнтрахт
Базель
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+