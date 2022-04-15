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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Барнсли
Суонси - Барнсли: обзор матча 15 апреля 2022
Суонси
15.04.2022, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Барнсли
64'
С. Кристи
54'
К. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Барнсли
Желтая карточка
М. Гримес
90'
+2
78'
Желтая карточка
К. Моррис
74'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Вулф
69'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Р. Палмер
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Латибодье
65'
ГОЛ! 1:1!
С. Кристи
Пас отдал
О. Нтчам
64'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Фултон
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Гомес
Пас отдал
А. Басси
29'
Желтая карточка
Р. Палмер
16'
Желтая карточка
М. Вулф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
17
Ромал Палмер
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
14
Мэтти Вулф
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Барнсли
4
Яспер Мун
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
4-2-1-4
5
Кабанго
22
Латибодье
29
Кристи
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
17
Вольф
35
Патерсон
21
Обафеми
9
Пироэ
1
Фишер
4-1-2-1-2
1
Уолтон
2
Бриттан
5
Андерсен
15
Китчинг
21
Вита
6
Гомес
17
Палмер
8
Кина
10
Басси
14
Вулф
9
Моррис
22
Латибодье
3
Мэннинг
3
Мэннинг
22
Латибодье
4
Фултон
10
Нтчам
10
Нтчам
4
Фултон
17
Палмер
4
Стайлс
4
Стайлс
17
Палмер
14
Вулф
12
Вудроу
12
Вудроу
14
Вулф
Остались в запасе
Суонси
Барнсли
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Суонси - Барнсли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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