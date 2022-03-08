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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Сток Сити
Барнсли - Сток Сити: обзор матча 08 марта 2022
Барнсли
08.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
70'
Д. Кина
90+5'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Сток Сити
Желтая карточка
М. Хелик
90'
+7
Желтая карточка
Д. Кина
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Л. Бэйкер
Замена
D. Cole
️️️️
А. Басси
89'
Замена
М. Вулф
️️️️
К. Стайлс
83'
77'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Томпсон
73'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Д. Духани
73'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 1:0!
Д. Кина
Пас отдал
А. Басси
70'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Сток Сити
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Коллинс
6
Хелик
5
Андерсен
15
Китчинг
21
Вита
6
Гомес
2
Бриттан
4
Стайлс
8
Кина
10
Басси
9
Моррис
3-2-3-3
17
Честер
21
Духани
14
Тимон
4
Харвуд-Беллис
19
Ягиелка
7
Аллен
8
Бэйкер
15
Томпсон
18
Браун
9
Майя
1
Бонхэм
4
Стайлс
14
Вулф
14
Вулф
4
Стайлс
10
Басси
44
44
10
Басси
21
Духани
11
Филоджин
11
Филоджин
21
Духани
15
Томпсон
26
Флетчер
26
Флетчер
15
Томпсон
18
Браун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
18
Браун
Остались в запасе
Барнсли
Сток Сити
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Барнсли - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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