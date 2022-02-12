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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс
Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 12 февраля 2022
Барнсли
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
74'
Д. Кина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
D. Cole
️️️️
Д. Кина
81'
75'
Желтая карточка
Р. Дикки
ГОЛ! 1:0!
Д. Кина
74'
Замена
Р. Палмер
️️️️
Д. Бенсон
69'
67'
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Уоллас
62'
Замена
С. Йохансен
️️️️
Д. Хендрик
61'
Замена
Ч. Остин
️️️️
А. Грэй
Желтая карточка
Д. Кина
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
26
Сэм Филд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
14
Мэтти Вулф
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-1-3-1-1
40
Коллинс
21
Вита
5
Андерсен
6
Хелик
28
Уильямс
6
Гомес
4
Стайлс
19
Бенсон
8
Кина
10
Басси
9
Моррис
3-2-2-1-2
1
Маршалл
3
Уоллас
2
Данн
16
Дикки
28
Одубайо
5
Барбе
26
Филд
29
Хендрик
10
Хаир
45
Грэй
13
Дайкс
19
Бенсон
17
Палмер
17
Палмер
19
Бенсон
8
Кина
44
44
8
Кина
29
Хендрик
10
Йохансен
10
Йохансен
29
Хендрик
3
Уоллас
37
Адома
37
Адома
3
Уоллас
45
Грэй
32
Остин
32
Остин
45
Грэй
Остались в запасе
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
88
Сени Дьенг
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
Остались в запасе
88
Сени Дьенг
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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