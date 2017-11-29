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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Мурсия
Барселона - Мурсия: обзор матча 29 ноября 2017
Барселона
29.11.2017, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
5 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Мурсия
16'
П. Алькасер
56'
Ж. Пике
60'
А. Видаль
74'
Д. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Мурсия
ГОЛ! 4:0!
Д. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Видаль
Пас отдал
Н. Семеду
60'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пике
Пас отдал
А. Видаль
56'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Видаль
16'
Начало матча
Статистика матча Барселона - Мурсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Мурсия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мурсия
0 : 2
18.12.2025
Бетис
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мурсия
3 : 2
03.12.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мурсия
1 : 1
30.10.2025
Антекера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Арандина
1 : 0
01.11.2023
Мурсия
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
2 : 1
13.11.2022
Мурсия
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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