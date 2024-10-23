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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Бавария
Барселона - Бавария: обзор матча 23 октября 2024
Барселона
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
4 : 1
Завершен
Бавария
1'
Рафинья
36'
Р. Левандовски
45'
Рафинья
56'
Рафинья
18'
Г. Кейн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Бавария
90'
Желтая карточка
Л. Горецка
85'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Р. Геррейру
Замена
П. Виктор
️️️️
Р. Левандовски
85'
Замена
Гави
️️️️
Педри
85'
Замена
А. Фати
️️️️
Л. Ямаль
85'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Рафинья
76'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Ф. Лопес
61'
60'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Ж. Палинья
60'
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
60'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
60'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Олисе
ГОЛ! 4:1!
Рафинья
Пас отдал
Л. Ямаль
56'
ГОЛ! 3:1!
Рафинья
Пас отдал
М. Касадо
45'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Лопес
36'
27'
Желтая карточка
Й. Киммих
18'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
С. Гнабри
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
Ф. Лопес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
36
Жоау Палинья
ОП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пенья
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
36
Палинья
7
Гнабри
17
Олисе
13
Мюллер
9
Кейн
8
Педри
6
Гави
6
Гави
8
Педри
7
Лопес
21
де Йонг
21
де Йонг
7
Лопес
11
Рафинья
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Рафинья
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
10
Ямаль
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
36
Палинья
27
Горецка
27
Горецка
36
Палинья
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
Остались в запасе
Барселона
Бавария
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Барселона - Бавария
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
10
Офсайды
1
3
Количество передач
372
565
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.04
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 5
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 5
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
Okko
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