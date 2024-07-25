Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Брагантино - Барселона Г
Брагантино - Барселона Г: обзор матча 25 июля 2024
Брагантино
25.07.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Барселона Г
22'
Т. Борбас
46'
Линкольн
86'
Д. Джон
7'
A. Preciado
44'
B. Oyola
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Барселона Г
90'
+4
Желтая карточка
Д. Арройо
90'
Замена
Д. Реаско
️️️️
Б. Кастильо
ГОЛ! 3:2!
Д. Джон
Пас отдал
Л. Эвангелиста
86'
Желтая карточка
Хелиньо
81'
74'
Замена
Д. Арройо
️️️️
L. Souza de Almeida
Замена
Д. Джон
️️️️
Линкольн
74'
Замена
Рамирес
️️️️
R.
74'
68'
Замена
Д. Диас
️️️️
B. Oyola
48'
Желтая карточка
L. Souza de Almeida
ГОЛ! 2:2!
Линкольн
Пас отдал
Н. Мендес
46'
Желтая карточка
Н. Мендес
45'
+3
44'
ГОЛ! 1:2!
B. Oyola
Пас отдал
J. Trindade
ГОЛ! 1:1!
Т. Борбас
22'
Замена
️️️️
Ж. Капишаба
8'
7'
ГОЛ! 0:1!
A. Preciado
Пас отдал
А. Чала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Барселона Г
1
Хавьер Бурраи
(К)
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
3
Luca Sosa
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
55
Leonai Souza de Almeida
ЦП
7
Adonis Preciado
ЦП
30
Braian Oyola
ЦП
13
Яннер Корозо
ПВ
9
Octavio Rivero
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
14
Джон Джон
АП
Барселона Г
12
Victor Mendoza
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
14
Alex Rangel
ЦП
10
Дамиан Диас
ЦП
99
C. Solano
ЦФ
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Сантос
5
Энрике
36
Кандидо
45
Мендес
30
Эвангелиста
18
Линкольн
11
Хелиньо
31
18
Борбас
3-4-1-1
1
Бурраи
26
Кастильо
3
16
Чала
55
7
30
21
13
Корозо
9
31
7
Рамирес
7
Рамирес
31
18
Линкольн
14
Джон Джон
14
Джон Джон
18
Линкольн
55
14
Арройо
14
Арройо
55
30
10
Диас
10
Диас
30
26
Кастильо
99
Реаско
99
Реаско
26
Кастильо
Остались в запасе
Брагантино
Барселона Г
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
99
C. Solano
ЦФ
12
Victor Mendoza
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
14
Alex Rangel
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
Остались в запасе
99
C. Solano
ЦФ
12
Victor Mendoza
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
14
Alex Rangel
ЦП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Брагантино - Барселона Г
2
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
15
10
Количество передач
278
338
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Информация о матче
Главный судья:
Алексис Эррера
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
Новости команд
Все
Брагантино
Барселона Г
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Товарищеский матч. «Интер Майами» сыграл вничью с «Барселоной» (2:2), у Месси 1+1
8 февраля
Экс-форвард «Локомотива» хочет закончить карьеру из-за гибели одноклубника
2025.12.25 23:47
У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»
2024.02.29 08:02
1
Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
2024.02.28 13:25
1
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
2021.09.30 07:26
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+