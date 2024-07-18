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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Барселона Г - Брагантино
Барселона Г - Брагантино: обзор матча 18 июля 2024
Барселона Г
18.07.2024, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Брагантино
18'
Хелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона Г - Брагантино
90'
+5
Замена
I. Laquintana
️️️️
Хелиньо
Замена
B. Oyola
️️️️
Б. Кастильо
90'
Замена
Д. Арройо
️️️️
L. Souza de Almeida
84'
Замена
Д. Реаско
️️️️
O. Rivero
84'
82'
Желтая карточка
R.
Замена
F. Gaibor
️️️️
Д. Диас
73'
Желтая карточка
L. Sosa
72'
63'
Замена
R.
️️️️
Рамирес
55'
Замена
Линкольн
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
18'
ГОЛ! 0:1!
Хелиньо
Желтая карточка
Б. Кастильо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона Г
1
Хавьер Бурраи
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
3
Luca Sosa
ЦЗ
26
Бирон Кастильо
ПЗ
55
Leonai Souza de Almeida
ЦП
10
Дамиан Диас
(К)
ЦП
7
Adonis Preciado
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
13
Яннер Корозо
ПВ
9
Octavio Rivero
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Барселона Г
12
Victor Mendoza
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
7
Fernando Gaibor
ЦП
30
Braian Oyola
ЦП
14
Alex Rangel
ЦП
99
C. Solano
ЦФ
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
14
Джон Джон
АП
18
Линкольн
АП
22
Густавиньо
АП
31
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
3-4-1-1
1
Бурраи
16
Чала
3
26
Кастильо
55
7
21
10
Диас
13
Корозо
9
4-3-2-1
1
Клейтон
45
Мендес
5
Энрике
3
Сантос
36
Кандидо
30
Эвангелиста
35
Фернандес
7
Рамирес
11
Хелиньо
30
Москера
8
Саша
55
14
Арройо
14
Арройо
55
10
Диас
7
7
10
Диас
26
Кастильо
30
30
26
Кастильо
14
14
9
99
Реаско
99
Реаско
9
11
Хелиньо
77
77
11
Хелиньо
35
Фернандес
18
Линкольн
18
Линкольн
35
Фернандес
7
Рамирес
31
31
7
Рамирес
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
Остались в запасе
Барселона Г
Брагантино
99
C. Solano
ЦФ
12
Victor Mendoza
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
Главный тренер
Диего Лопес
30
Лукао
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
14
Джон Джон
АП
22
Густавиньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
99
C. Solano
ЦФ
12
Victor Mendoza
ВР
2
Марио Пинейда
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
14
Джон Джон
АП
22
Густавиньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Барселона Г - Брагантино
3
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
8
10
Офсайды
1
1
Количество передач
386
354
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Maximiliano Ramirez, Argentina
Стадион:
Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
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