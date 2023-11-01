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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барбастро - Понферрадина
Барбастро - Понферрадина: обзор матча 01 ноября 2023
Барбастро
01.11.2023, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Понферрадина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Барбастро - Понферрадина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барбастро
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барбастро
0 : 4
04.01.2025
Барселона
Испания. Кубок, 2 раунд
Барбастро
2 : 0
03.12.2024
Эспаньол
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барбастро
2 : 3
07.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/32 финала
Барбастро
1 : 0
06.12.2023
Альмерия
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
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Понферрадина
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
1
Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
2025.01.05 19:25
Фанаты «Барбастро» высмеяли «Барселону» на фоне решения по Ольмо
2025.01.05 13:30
1
Кубок Испании. «Барселона» прошла «Барбастро» из 4-го дивизиона (4:0), у Левандовского дубль
2025.01.04 22:51
В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне
2025.01.04 09:56
Фанаты «Барбастро» высмеяли «Барселону» на фоне решения по Ольмо
2025.01.05 13:30
1
Кубок Испании. «Барселона» прошла «Барбастро» из 4-го дивизиона (4:0), у Левандовского дубль
2025.01.04 22:51
Игрок «Барбастро» толкнул Хави после матча с «Барселоной»
2024.01.08 15:24
«Барселона» впервые с сентября выиграла три матча подряд, а также установила новый клубный антирекорд
2024.01.08 10:01
1
Кубок Испании. «Барса» с трудом обыграла команду из 4-й лиги
2024.01.08 00:55
6
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
1
Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
2025.01.05 19:25
В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне
2025.01.04 09:56
В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян сыграет впервые в сезоне
2024.12.22 14:58
1
Кубок Испании. «Вильярреал» проиграл любительской команде и другие результаты
2017.10.25 23:21
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