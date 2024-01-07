Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Барбастро - Барселона
Барбастро - Барселона: обзор матча 07 января 2024
Барбастро
07.01.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Барселона
51'
Рафинья
88'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барбастро - Барселона
88'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Левандовски
75'
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Мартинес
72'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
О. Ромеу
72'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Ж. Феликс
64'
Замена
И. Мартинес
️️️️
А. Кристенсен
64'
Замена
В. Роке
️️️️
Рафинья
51'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Барбастро - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барбастро
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барбастро
0 : 4
04.01.2025
Барселона
Испания. Кубок, 2 раунд
Барбастро
2 : 0
03.12.2024
Эспаньол
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барбастро
2 : 3
07.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/32 финала
Барбастро
1 : 0
06.12.2023
Альмерия
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Новости команд
Все
Барбастро
Барселона
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
13:39
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
12:24
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
09:41
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
26 ноября
Фанаты «Барбастро» высмеяли «Барселону» на фоне решения по Ольмо
2025.01.05 13:30
1
Кубок Испании. «Барселона» прошла «Барбастро» из 4-го дивизиона (4:0), у Левандовского дубль
2025.01.04 22:51
Игрок «Барбастро» толкнул Хави после матча с «Барселоной»
2024.01.08 15:24
«Барселона» впервые с сентября выиграла три матча подряд, а также установила новый клубный антирекорд
2024.01.08 10:01
1
Кубок Испании. «Барса» с трудом обыграла команду из 4-й лиги
2024.01.08 00:55
6
Гвардиола поставил в точку в разговорах о возвращении в «Барселону» или «Баварию»
13:39
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
12:24
Ла Лига: шансы «Депортиво» и «Барселоны» на победу в матче 14-го тура
09:41
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+