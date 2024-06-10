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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Барбадос - Гаити
Барбадос - Гаити: обзор матча 10 июня 2024
Барбадос
10.06.2024, понедельник, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
1 : 3
Завершен
Гаити
73'
N. Reid-Stephen
12'
Л. Дон Дидсон
45+1'
Д. Лакруа
84'
B. Labissiere
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барбадос - Гаити
90'
Замена
️️️️
C. Attys
86'
Желтая карточка
Ж. Бельмар
(фол)
84'
ГОЛ! 1:3!
B. Labissiere
Пас отдал
M. Cantave
79'
Замена
️️️️
К. Сенте
Замена
️️️️
K. Vanderpool-Nurse
77'
Замена
️️️️
D. Richards
77'
Замена
️️️️
E. Downey
77'
ГОЛ! 1:2!
N. Reid-Stephen
73'
Замена
️️️️
S. Prescod
70'
64'
Замена
️️️️
M. Cantave
63'
Замена
️️️️
Ж. Бельмар
63'
Замена
️️️️
B. Labissiere
Замена
️️️️
N. Butcher
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Лакруа
Пас отдал
Д. Жан-Жак
Желтая карточка
R. Bynoe
(фол)
45'
45'
+2'
Желтая карточка
N. Brathwaite
(фол)
33'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дон Дидсон
Пас отдал
Д. Назон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барбадос
21
Brandon Sumpert
ВР
22
Zachary Applewhite
ЦЗ
3
Andre Applewhaite
(К)
ЦЗ
20
Nicoli Brathwaite
ЦЗ
6
Sheran Hoyte
ЦП
4
Mario Williams
ЦП
7
Ackeel Applewhaite
ЦП
8
Hagan Holligan
ЦП
17
Rommel Bynoe
ЦП
10
Niall Reid-Stephen
ЦФ
9
Tajio James
ЦФ
Главный тренер
Кент Холл
Гаити
1
Джонни Пласид
ВР
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
13
Дьюк Лакруа
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
7
Фафа Пико
ЛВ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
14
Leverton Pierre
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
20
Франтзди Пьеррот
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Барбадос
1
Jireh Malcolm
ВР
18
Kevon Allsopp
ВР
6
Akeem Hill
ЦЗ
2
Ricardo Morris
ЦЗ
23
Shay Prescod
ЦЗ
22
Devonte Richards
ЦП
11
Nadre Butcher
ЦП
15
Ethan Taylor
ЦП
5
Elijah Downey
ЦП
19
Romelle Burgess
ЦП
13
Khalil Vanderpool-Nurse
ЦФ
14
Jaron Oughterson
ЦФ
Гаити
12
Александр Пьер
ВР
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
19
Stéphane Lambèse
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
15
Mikael Cantave
ЦП
7
Жозеф Бельмар
ЦП
6
Карл Сенте
ЦП
22
Christopher Attys
ЦП
7
Деррик Этьенн
ЦП
8
B. Labissiere
ЦФ
16
Mondy Prunier
ЦФ
3-5-2
21
22
3
20
4
7
8
17
6
9
10
4-1-1-2-2
1
Пласид
2
Аркю
4
Аде
13
Лакруа
22
Дюверн
17
Жан-Жак
14
11
Дидсон
7
Пико
9
Назон
20
Пьеррот
23
23
22
22
11
11
5
5
13
13
15
15
7
Бельмар
7
Бельмар
6
Сенте
6
Сенте
22
22
8
8
Остались в запасе
Барбадос
Гаити
1
Jireh Malcolm
ВР
18
Kevon Allsopp
ВР
6
Akeem Hill
ЦЗ
2
Ricardo Morris
ЦЗ
15
Ethan Taylor
ЦП
19
Romelle Burgess
ЦП
14
Jaron Oughterson
ЦФ
Главный тренер
Кент Холл
12
Александр Пьер
ВР
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
19
Stéphane Lambèse
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
7
Деррик Этьенн
ЦП
16
Mondy Prunier
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Остались в запасе
1
Jireh Malcolm
ВР
18
Kevon Allsopp
ВР
6
Akeem Hill
ЦЗ
2
Ricardo Morris
ЦЗ
15
Ethan Taylor
ЦП
19
Romelle Burgess
ЦП
14
Jaron Oughterson
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Пьер
ВР
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
19
Stéphane Lambèse
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
7
Деррик Этьенн
ЦП
16
Mondy Prunier
ЦФ
Главный тренер
Кент Холл
Главный тренер
Себастьян Минье
Статистика матча Барбадос - Гаити
2
1
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
15
Офсайды
3
5
Количество передач
240
516
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
20
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сент-Люсия
2 : 1
11.06.2025
Барбадос
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Барбадос
1 : 1
05.06.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
11.05.2025
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
09.05.2025
Барбадос
Гаити
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Стадион:
Wildey Turf, Bridgetown
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