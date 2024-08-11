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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Велес Сарсфилд
Банфилд - Велес Сарсфилд: обзор матча 11 августа 2024
Банфилд
11.08.2024, воскресенье, 23:30
Аргентина. Примера, 10 тур
2 : 2
Завершен
Велес Сарсфилд
62'
B. Sepúlveda
75'
B. Sepúlveda
16'
F. Pizzini
57'
C. Aquino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Банфилд - Велес Сарсфилд
Замена
G. Aranda
️️️️
Н. Эрнандес
90'
+2
Замена
M. Roldan
️️️️
M. González
86'
ГОЛ! 2:2!
B. Sepúlveda
Пас отдал
J. Álvarez
75'
72'
Замена
P. Pernicone
️️️️
Э. Маммана
72'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
F. Pizzini
68'
Замена
М. Сантос
️️️️
Т. Фернандес
Замена
J. Bisanz
️️️️
J. Miguel Soraire
64'
Замена
E. Cañete
️️️️
I. Rodríguez
64'
Замена
M. de Ritis
️️️️
G. Enrique
64'
ГОЛ! 1:2!
B. Sepúlveda
Пас отдал
J. Álvarez
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
C. Aquino
Пас отдал
Т. Фернандес
Пенальти не реализован!
I. Rodríguez
55'
Желтая карточка
A. Maciel
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
F. Pizzini
Пас отдал
B. Romero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
2
Alejandro Maciel
(К)
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
36
Ezequiel Bonifacio
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
22
Juan Álvarez
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
21
Matías González
ЦП
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
3
Elías Gómez
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Joaquín García
ЦЗ
24
Тиаго Фернандес
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
17
Juan Bisanz
ЦП
10
Lautaro Gomez
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Велес Сарсфилд
42
Lautaro Garzón
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
35
Santiago Cáseres
ЦП
21
Бенхамин Бош
ПВ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
3-5-1-1
23
2
2
22
Эрнандес
18
22
19
21
36
8
79
4-5-1
1
16
Гомес
2
Маммана
4
3
24
Фернандес
10
30
Боусат
32
Ордоньес
22
31
2
6
6
2
22
Эрнандес
47
47
22
Эрнандес
8
17
17
8
19
10
10
19
21
11
11
21
2
Маммана
2
2
2
Маммана
10
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
10
24
Фернандес
27
Сантос
27
Сантос
24
Фернандес
Остались в запасе
Банфилд
Велес Сарсфилд
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
10
Lautaro Gomez
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
21
Бенхамин Бош
ПВ
42
Lautaro Garzón
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
7
Маэр Каррисо
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
10
Lautaro Gomez
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Остались в запасе
21
Бенхамин Бош
ПВ
42
Lautaro Garzón
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
7
Маэр Каррисо
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Банфилд - Велес Сарсфилд
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
8
Офсайды
2
3
Количество передач
296
416
Сейвы
0
3
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.03
1.57
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
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