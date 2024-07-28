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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Тальерес де Кордоба
Банфилд - Тальерес де Кордоба: обзор матча 28 июля 2024
Банфилд
28.07.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Тальерес де Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Банфилд - Тальерес де Кордоба
82'
Замена
V. Depietri
️️️️
S. Martínez
Желтая карточка
C. Nunez
60'
60'
Желтая карточка
S. Martínez
23'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
21'
Красная карточка
М. Галарса
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
12
Эмануэль Инсуа
(К)
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
15
C. Nunez
ЦП
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
21
Matías González
ЦП
22
Juan Álvarez
ЦП
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
26
Marcos Portillo
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Банфилд
21
Facundo Vila
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
42
Lautaro Cardozo
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
36
Ezequiel Bonifacio
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
10
Lautaro Gomez
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
5
Juan Portillo
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
11
Valentin Depietri
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
4-5-1
23
12
Инсуа
2
2
47
8
19
21
22
15
11
4-4-3
4
Каталан
29
Бенавидес
4
29
Наварро
80
Галарса
27
Портилья
26
14
17
Эррера
99
18
14
11
11
14
Остались в запасе
Банфилд
Тальерес де Кордоба
21
Facundo Vila
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
42
Lautaro Cardozo
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
36
Ezequiel Bonifacio
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
10
Lautaro Gomez
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
5
Juan Portillo
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
21
Facundo Vila
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
42
Lautaro Cardozo
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
36
Ezequiel Bonifacio
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
10
Lautaro Gomez
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
5
Juan Portillo
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Банфилд - Тальерес де Кордоба
1
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
14
Офсайды
2
0
Количество передач
405
298
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
71
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.99
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Rapallini, Argentina
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
Новости команд
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