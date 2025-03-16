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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Балтика
Тюмень - Балтика: обзор матча 16 марта 2025
Тюмень
16.03.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
75'
И. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Балтика
75'
ГОЛ! 0:1!
И. Петров
68'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
В. Саусь
46'
Замена
И. Стефанович
️️️️
К. Никишин
46'
Замена
С. Пряхин
️️️️
Н. Титков
46'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Е. Чернов
Замена
М. Петров
️️️️
В. Шитов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
28
Кирилл Никишин
ЦФ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
3-3-2-2
12
Довгаль
6
Печенкин
24
Коротков
30
Шавлохов
40
Безчаснюк
85
Пяткин
2
Поройков
70
Марьянов
17
Шитов
24
Коротаев
65
Гулько
4-1-2-1-2
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
4
Гассама
23
Чернов
8
Мендель
10
Петров
18
Титков
17
Саусь
91
Хиль
28
Никишин
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
17
Саусь
96
Мохаммад
96
Мохаммад
17
Саусь
23
Чернов
17
Ковалев
17
Ковалев
23
Чернов
18
Титков
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
28
Никишин
23
Стефанович
23
Стефанович
28
Никишин
Остались в запасе
Тюмень
Балтика
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
44
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Тюмень - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Евгений Галимов (Екатеринбург)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
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