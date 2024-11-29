Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Алания
Балтика - Алания: обзор матча 29 ноября 2024
Балтика
29.11.2024, пятница, 20:00
Россия. Первая лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Алания
21'
С. Пряхин
45+1'
С. Пряхин
80'
К. Никишин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Алания
Замена
Н. Гассама
️️️️
А. Мохаммад
83'
82'
Замена
Р. Дауров
️️️️
А. Бутаев
ГОЛ! 3:0!
К. Никишин
80'
Замена
Н. Титков
️️️️
И. Петров
77'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Ю. Ковалев
69'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Эльдарушев
69'
Замена
К. Никишин
️️️️
В. Лисакович
68'
57'
Желтая карточка
А. Бутаев
55'
Замена
В. Нафиков
️️️️
И. Цаллагов
55'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
Б. Хадарцев
54'
Желтая карточка
И. Цаллагов
ГОЛ! 2:0!
С. Пряхин
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Пряхин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
23
Виктор Нафиков
АП
99
Нури Абдоков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
2-2-3-1-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Ковалев
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-4-3
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Татаев
19
Бутаев
5
Багаев
15
Цаллагов
8
Хугаев
6
Ышык
7
Гурциев
11
Чочиев
10
Хадарцев
96
Мохаммад
4
Гассама
4
Гассама
96
Мохаммад
17
Ковалев
43
Терентьев
43
Терентьев
17
Ковалев
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
11
Эльдарушев
14
Аппаев
14
Аппаев
11
Эльдарушев
99
Лисакович
28
Никишин
28
Никишин
99
Лисакович
19
Бутаев
17
Дауров
17
Дауров
19
Бутаев
15
Цаллагов
23
Нафиков
23
Нафиков
15
Цаллагов
10
Хадарцев
99
Абдоков
99
Абдоков
10
Хадарцев
Остались в запасе
Балтика
Алания
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Балтика - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Станислав Матвеев (Троицк)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Балтика
Алания
Игрок «Балтики» получил «больших люлей» от Талалаева
Вчера, 23:50
1
«Зенит» сыграет с «Балтикой» без ключевого футболиста
Вчера, 22:55
10
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
12
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
Игрок «Балтики» получил «больших люлей» от Талалаева
Вчера, 23:50
1
«Зенит» сыграет с «Балтикой» без ключевого футболиста
Вчера, 22:55
10
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
12
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+