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Сахалинец - Балашиха
Сахалинец - Балашиха: обзор матча 17 августа 2022
Сахалинец
17.08.2022, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/256 финала
1 : 0
Завершен
Балашиха
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Сахалинец - Балашиха
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сахалинец
2 : 1
12.11.2023
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
1 : 2
05.11.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалинец
3 : 1
29.10.2023
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Рязань
1 : 2
23.10.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сахалинец
0 : 2
15.10.2023
Красное Знамя
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 12 тур
Балашиха
1 : 8
10.06.2023
Арсенал-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 11 тур
Строгино
4 : 1
04.06.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
28.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур
Пересвет
2 : 1
21.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
Балашиха
0 : 5
15.05.2023
Квант
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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Сахалинец
Балашиха
Арестован фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин
2024.10.14 15:02
2
Экс-игрок сборной России Дроздов покинул «Сахалинец»
2023.06.25 10:54
1
«Сахалинец» показал инцидент Литвина и арбитра Исаева. После него блогера дисквалифицировали на 1,5 года
2022.08.07 13:13
4
Основатель «Сахалинца» Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за избиение арбитра
2022.08.03 16:37
2
Основателя «Сахалинца» Литвина могут отстранить от футбола на год за избиение арбитра
2022.08.02 23:19
9
Арестован фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин
2024.10.14 15:02
2
Экс-игрок сборной России Дроздов покинул «Сахалинец»
2023.06.25 10:54
1
«Сахалинец» показал инцидент Литвина и арбитра Исаева. После него блогера дисквалифицировали на 1,5 года
2022.08.07 13:13
4
Основатель «Сахалинца» Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за избиение арбитра
2022.08.03 16:37
2
Основателя «Сахалинца» Литвина могут отстранить от футбола на год за избиение арбитра
2022.08.02 23:19
9
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