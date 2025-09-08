Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ - Бахрейн
ОАЭ - Бахрейн: онлайн-трансляция 08 сентября 2025
ОАЭ
08.09.2025, понедельник, 19:15
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Бахрейн
Матч
Личные встречи
Статистика матча ОАЭ - Бахрейн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
ОАЭ
Бахрейн
Результаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026
18 июля, 14:31
РФС договаривается о матче России с 84-й сборной мира
8 июля, 16:08
2
ЦСКА контактировал с пятью европейскими тренерами и выбрал фаворита
14 июня, 13:39
2
Сборная Узбекистана разгромила участника ЧМ-2022
10 июня, 18:50
3
Киргизия – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025
10 июня, 15:35
Результаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026
18 июля, 14:31
ЦСКА контактировал с пятью европейскими тренерами и выбрал фаворита
14 июня, 13:39
2
Сборная Узбекистана разгромила участника ЧМ-2022
10 июня, 18:50
3
Киргизия – ОАЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025
10 июня, 15:35
Прогноз на точный счет матча Киргизия – ОАЭ: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025
9 июня, 11:01
РФС договаривается о матче России с 84-й сборной мира
8 июля, 16:08
2
Прогноз на точный счет матча Китай – Бахрейн: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025
9 июня, 10:56
Прогноз на точный счет матча Бахрейн – Саудовская Аравия: квалификация ЧМ-2026 , 5 июня 2025
4 июня, 12:43
Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
28 июня 2024, 19:56
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января 2024, 20:36
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
04.09.2025
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
04.09.2025
Сирия
Последние матчи
Все
ОАЭ
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Киргизия
1 : 1
10.06.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Китай
1 : 0
10.06.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Бахрейн
0 : 2
05.06.2025
Саудовская Аравия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
ОАЭ
0 : 0
05.06.2025
Узбекистан
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Киргизия
1 : 1
10.06.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
ОАЭ
0 : 0
05.06.2025
Узбекистан
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 7 тур
Иран
2 : 0
20.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Китай
1 : 0
10.06.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Бахрейн
0 : 2
05.06.2025
Саудовская Аравия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 8 тур
Индонезия
1 : 0
25.03.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 7 тур
Япония
2 : 0
20.03.2025
Бахрейн
Кубок Персидского Залива, Финал
Оман
1 : 2
04.01.2025
Бахрейн
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: