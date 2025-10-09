Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Бахрейн
Марокко - Бахрейн: онлайн-трансляция 09 октября 2025
Марокко
09.10.2025, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Бахрейн
Матч
Статистика матча Марокко - Бахрейн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Марокко
Бахрейн
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября, 00:48
На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная
6 сентября, 00:12
3
Катар – Бахрейн: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 2.05
2 сентября, 09:25
Названы две страны, которым РФС предложил сыграть со сборной России
28 августа, 09:23
1
РФС договаривается о матче России с 84-й сборной мира
8 июля, 16:08
2
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября, 00:48
На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная
6 сентября, 00:12
3
«Спартак» нацелился на полуфиналиста ЧМ-2022
10 июня, 17:56
5
Прогноз на точный счeт матча Марокко – Бенин: товарищеский матч, 9 июня 2025 года
8 июня, 09:47
Прогноз на точный счет матча Марокко – Тунис: Товарищеские матчи, 6 июня 2025
5 июня, 11:45
Катар – Бахрейн: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 2.05
2 сентября, 09:25
Названы две страны, которым РФС предложил сыграть со сборной России
28 августа, 09:23
1
РФС договаривается о матче России с 84-й сборной мира
8 июля, 16:08
2
Прогноз на точный счет матча Китай – Бахрейн: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025
9 июня, 10:56
Прогноз на точный счет матча Бахрейн – Саудовская Аравия: квалификация ЧМ-2026 , 5 июня 2025
4 июня, 12:43
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
08.10.2025
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
- : -
09.10.2025
Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
- : -
09.10.2025
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
- : -
09.10.2025
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
- : -
09.10.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
08.10.2025
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
- : -
09.10.2025
Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
- : -
09.10.2025
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
- : -
09.10.2025
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
- : -
09.10.2025
Бахрейн
Последние матчи
Марокко
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные,
ОАЭ
1 : 0
08.09.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Замбия
0 : 2
08.09.2025
Марокко
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Марокко
5 : 0
05.09.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные,
Катар
2 : 2
03.09.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Китай
1 : 0
10.06.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Замбия
0 : 2
08.09.2025
Марокко
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Марокко
5 : 0
05.09.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные,
Марокко
1 : 0
09.06.2025
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Марокко
2 : 0
06.06.2025
Тунис
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Марокко
2 : 0
26.03.2025
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные,
ОАЭ
1 : 0
08.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Катар
2 : 2
03.09.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Китай
1 : 0
10.06.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Бахрейн
0 : 2
05.06.2025
Саудовская Аравия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 8 тур
Индонезия
1 : 0
25.03.2025
Бахрейн
