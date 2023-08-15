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Лига чемпионов 2026/2027
ТСЦ Бачка Топола - Брага
ТСЦ Бачка Топола - Брага: обзор матча 15 августа 2023
ТСЦ Бачка Топола
15.08.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 4
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Брага
40'
М. Раконьяц
9'
Пицци
13'
Брума
16'
А. Джало
20'
А. Мусрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Брага
Замена
У. Милованович
️️️️
М. Раконьяц
69'
60'
Замена
Д. Мендес
️️️️
В. Гомес
46'
Замена
Р. Саласар
️️️️
А. Мусрати
46'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Р. Орта
46'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Брума
Замена
Й. Влалукин
️️️️
С. Йованович
46'
Замена
И. Милосавлевич
️️️️
Н. Кувельич
46'
Замена
Г. Антонич
️️️️
М. Джорджевич
46'
ГОЛ! 1:4!
М. Раконьяц
Пас отдал
Н. Кувельич
40'
Желтая карточка
М. Джорджевич
22'
20'
ГОЛ! 0:4!
А. Мусрати
Пас отдал
Брума
16'
ГОЛ! 0:3!
А. Джало
Пас отдал
Р. Орта
13'
ГОЛ! 0:2!
Брума
Пас отдал
Р. Орта
9'
ГОЛ! 0:1!
Пицци
Пас отдал
В. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
3
Неманья Петрович
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
14
Петар Станич
АП
8
Саша Йованович
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
15
Йосип Калушич
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
27
Милош Пантович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
77
Брума
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
88
Бенче Шош
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
44
Милош Цветкович
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
17
Горан Антонич
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
27
Джибриль Сумаре
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
3-2-1-5
3
Петрович
40
Цветинович
35
Джорджевич
33
Кувельич
7
Радин
14
Станич
1
Шимич
27
Пантович
77
Раконьяц
15
Калушич
8
Йованович
4-1-1-3-1
1
Матеус
2
Гомес
6
Фонте
4
Ниакате
3
Марин
6
Карвальо
73
Мусрати
77
Брума
21
Пицци
21
Орта
25
Джало
8
Йованович
77
Влалукин
77
Влалукин
8
Йованович
33
Кувельич
19
Милосавлевич
19
Милосавлевич
33
Кувельич
35
Джорджевич
17
Антонич
17
Антонич
35
Джорджевич
77
Раконьяц
18
Милованович
18
Милованович
77
Раконьяц
2
Гомес
2
Мендес
2
Мендес
2
Гомес
73
Мусрати
17
Саласар
17
Саласар
73
Мусрати
21
Орта
78
Фернандеш
78
Фернандеш
21
Орта
77
Брума
9
Лопеш
9
Лопеш
77
Брума
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Брага
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
88
Бенче Шош
ЦП
44
Милош Цветкович
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
21
Лукаш Хорничек
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
27
Джибриль Сумаре
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
88
Бенче Шош
ЦП
44
Милош Цветкович
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
27
Джибриль Сумаре
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Брага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
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