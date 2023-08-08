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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - ТСЦ Бачка Топола
Брага - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 08 августа 2023
Брага
08.08.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
17'
Брума
19'
Пицци
87'
А. Джало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - ТСЦ Бачка Топола
Замена
С. Банза
️️️️
Р. Орта
90'
+1
Замена
Д. Мендес
️️️️
В. Гомес
90'
ГОЛ! 3:0!
А. Джало
Пас отдал
А. Мусрати
87'
87'
Замена
Г. Антонич
️️️️
И. Джаковац
79'
Замена
П. Станич
️️️️
Н. Кувельич
Замена
А. Орта
️️️️
А. Руис
77'
Замена
Р. Саласар
️️️️
В. Карвальо
77'
Желтая карточка
А. Мусрати
74'
Замена
А. Джало
️️️️
Пицци
67'
46'
Замена
М. Радин
️️️️
М. Раконьяц
43'
Желтая карточка
Н. Петрович
ГОЛ! 2:0!
Пицци
Пас отдал
А. Руис
19'
ГОЛ! 1:0!
Брума
17'
5'
Желтая карточка
М. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Пицци
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
44
Милош Цветкович
ЦП
15
Йосип Калушич
ЦФ
3
Неманья Петрович
ЦФ
8
Саша Йованович
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
27
Милош Пантович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
27
Джибриль Сумаре
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
8
Андре Каштру
АП
24
Симон Банза
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
40
Душан Цветинович
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
14
Петар Станич
АП
17
Горан Антонич
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Матеус
26
Борха
4
Ниакате
6
Фонте
2
Гомес
6
Карвальо
73
Мусрати
77
Брума
21
Пицци
21
Орта
9
Руис
2-3-5
30
Илич
35
Джорджевич
44
Стойич
35
Джаковац
33
Кувельич
44
Цветкович
15
Калушич
27
Пантович
77
Раконьяц
8
Йованович
3
Петрович
2
Гомес
2
Мендес
2
Мендес
2
Гомес
9
Руис
6
Орта
6
Орта
9
Руис
6
Карвальо
17
Саласар
17
Саласар
6
Карвальо
21
Пицци
25
Джало
25
Джало
21
Пицци
21
Орта
24
Банза
24
Банза
21
Орта
77
Раконьяц
7
Радин
7
Радин
77
Раконьяц
33
Кувельич
14
Станич
14
Станич
33
Кувельич
35
Джаковац
17
Антонич
17
Антонич
35
Джаковац
Остались в запасе
Брага
ТСЦ Бачка Топола
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
8
Андре Каштру
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
40
Душан Цветинович
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
88
Бенче Шош
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
8
Андре Каштру
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Остались в запасе
40
Душан Цветинович
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
88
Бенче Шош
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Брага - ТСЦ Бачка Топола
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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