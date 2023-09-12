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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан - Иордания
Азербайджан - Иордания: обзор матча 12 сентября 2023
Азербайджан
12.09.2023, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Иордания
45+1'
Э. Махмудов (П)
79'
Р. Дадашов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Иордания
ГОЛ! 2:0!
Р. Дадашов
79'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
М. Гурбанлы
67'
67'
Замена
Н. Аль-Равабде
️️️️
Р. Айед
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Махмудов
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
20
Алексей Исаев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Иордания
23
Эхсан Хаддад
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
13
Махмуд Аль-Марди
ЦП
21
Низар Аль-Рашдан
ЦП
14
Раджаеи Айед
ЦП
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
13
Эмиль Сафаров
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
Yusif Nabiyev
ЦФ
Иордания
12
Mohammad Al-Emwasi
ВР
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
2-1-2-1-4
12
Махаммадалиев
4
Мустафазаде
21
Алиев
20
Исаев
8
Махмудов
7
Диниев
11
Кекчу
3
Джафаргулиев
5
Кривоцюк
10
Эмрели
9
Гурбанлы
3-4-1
23
Хаддад
3
Насиб
5
Аль-Араб
13
Аль-Марди
21
Аль-Рашдан
14
Айед
28
Аль-Авадат
9
Ольван
9
Гурбанлы
9
Дадашов
9
Дадашов
9
Гурбанлы
14
Айед
8
Аль-Равабде
8
Аль-Равабде
14
Айед
Остались в запасе
Азербайджан
Иордания
23
Салахат Агаев
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
13
Эмиль Сафаров
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
Yusif Nabiyev
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
12
Mohammad Al-Emwasi
ВР
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
13
Эмиль Сафаров
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
Yusif Nabiyev
ЦФ
Остались в запасе
12
Mohammad Al-Emwasi
ВР
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Статистика матча Азербайджан - Иордания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
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