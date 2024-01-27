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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Генгам
Осер - Генгам: обзор матча 27 января 2024
Осер
27.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 22 тур
1 : 1
Завершен
Генгам
11'
Ф. Айе
36'
M. Merghem
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Генгам
Замена
К. Дануа
️️️️
Г. Перрен
89'
85'
Замена
V. Lobry
️️️️
А. Эль Уаззани
82'
Желтая карточка
D. Louiserre
Желтая карточка
Г. Эйн
82'
82'
Желтая карточка
T. Luvambo
76'
Замена
T. Luvambo
️️️️
M. Merghem
68'
Замена
H. Picard
️️️️
A. Sagna
Замена
С. Агузуль
️️️️
Т. Пелленар
61'
Замена
А. Онаиву
️️️️
И. Сумаре
61'
36'
ГОЛ! 1:1!
M. Merghem
Пас отдал
A. Sagna
ГОЛ! 1:0!
Ф. Айе
Пас отдал
Г. Перрен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
(К)
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Генгам
1
Тедди Бартуше
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
22
Hugo Picard
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
19
Victor Lobry
ЦФ
3-1-1-2-3
16
Леон
5
Жубал
92
Акпа
26
Джоли
22
Равелосон
10
Диуссе
90
Сумаре
7
Эйн
12
Пелленар
28
Перрен
97
Айе
4-1-4-1
1
24
Сивис
2
Мароннье
7
24
6
Сидибе
4
11
19
Эль Уаззани
7
9
Гийом
12
Пелленар
97
Агузуль
97
Агузуль
12
Пелленар
28
Перрен
17
Дануа
17
Дануа
28
Перрен
90
Сумаре
45
Онаиву
45
Онаиву
90
Сумаре
7
92
92
7
11
22
22
11
19
Эль Уаззани
19
19
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Осер
Генгам
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Тедди Бартуше
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
34
Eros Maddy
ЦФ
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Осер - Генгам
1
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
14
Офсайды
1
1
Количество передач
574
356
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Аббе-Дешамп
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