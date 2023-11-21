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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Германия
Австрия - Германия: обзор матча 21 ноября 2023
Австрия
21.11.2023, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Германия
29'
М. Забитцер
73'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Австрия - Германия
Замена
М. Зайдль
️️️️
М. Забитцер
89'
Замена
М. Энтруп
️️️️
К. Лаймер
89'
Замена
К. Дансо
️️️️
Д. Алаба
89'
87'
Желтая карточка
Й. Киммих
Замена
Р. Шмид
️️️️
К. Баумгартнер
81'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Грегоритч
81'
77'
Замена
М. Дукщ
️️️️
К. Хаверц
ГОЛ! 2:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
М. Грегоритч
73'
Замена
М. Вебер
️️️️
Ф. Мвене
69'
61'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Л. Горецка
61'
Замена
Й. Киммих
️️️️
И. Гюндоган
60'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
С. Гнабри
52'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Ю. Брандт
Желтая карточка
Ф. Мвене
50'
49'
Красная карточка
Л. Сане
46'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Н. Фуллкруг
ГОЛ! 1:0!
М. Забитцер
Пас отдал
К. Баумгартнер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Давид Алаба
(К)
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
(К)
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Австрия
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
0
Манприт Саркария
ЛВ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
18
Романо Шмид
АП
22
Маттиас Зайдль
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
Германия
22
Янис Бласвих
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
0
Гриша Премель
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
0
Марвин Дукщ
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-4-1-1
17
Шлагер
15
Линхарт
8
Алаба
5
Пош
16
Мвене
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
4
Шлагер
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
3-2-3-2
12
Трапп
5
Хуммельс
4
Та
2
Рюдигер
21
Гюндоган
8
Горецка
20
Гнабри
14
Брандт
19
Сане
9
Фуллкруг
7
Хаверц
16
Мвене
14
Вебер
14
Вебер
16
Мвене
8
Алаба
3
Дансо
3
Дансо
8
Алаба
10
Баумгартнер
18
Шмид
18
Шмид
10
Баумгартнер
9
Забитцер
22
Зайдль
22
Зайдль
9
Забитцер
20
Лаймер
25
Энтруп
25
Энтруп
20
Лаймер
11
Грегоритч
9
Калайджич
9
Калайджич
11
Грегоритч
14
Брандт
23
Хенрикс
23
Хенрикс
14
Брандт
21
Гюндоган
6
Киммих
6
Киммих
21
Гюндоган
8
Горецка
23
Андрих
23
Андрих
8
Горецка
20
Гнабри
17
Вирц
17
Вирц
20
Гнабри
7
Хаверц
0
Дукщ
0
Дукщ
7
Хаверц
9
Фуллкруг
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Фуллкруг
Остались в запасе
Австрия
Германия
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
10
Флориан Гриллич
ОП
0
Манприт Саркария
ЛВ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
22
Янис Бласвих
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
0
Гриша Премель
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
18
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
10
Флориан Гриллич
ОП
0
Манприт Саркария
ЛВ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
22
Янис Бласвих
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
0
Гриша Премель
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
18
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Австрия - Германия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
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