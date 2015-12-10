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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Аугсбург
Партизан - Аугсбург: обзор матча 10 декабря 2015
Партизан
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
1 : 3
Завершен
Аугсбург
11'
А. Умару
45+2'
Х. Юнь-Хо
51'
П. Верхаг
89'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Аугсбург
90'
Желтая карточка
Р. Бобадилья
89'
ГОЛ! 1:3!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Каюби
Замена
П. Грбич
️️️️
Н. Нинкович
84'
Вторая желтая
А. Живкович
81'
80'
Замена
Ф. Макс
️️️️
К. Стафилидис
Замена
Н. Петрович
️️️️
А. Субич
65'
61'
Замена
Каюби
️️️️
К. Чжа-Чеол
51'
ГОЛ! 1:2!
П. Верхаг
Пас отдал
Д. Байер
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Х. Юнь-Хо
Пас отдал
П. Троховски
Желтая карточка
А. Живкович
45'
41'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Я. Кальсен-Бракер
Желтая карточка
Н. Нинкович
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Умару
Пас отдал
М. Евтович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
18
Александар Субич
ЦЗ
4
Фабрисио
ЦЗ
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
15
Абубакар Умару
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
22
Саша Илич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
22
Петар Грбич
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Каюби
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
3-4-1-1
12
Живкович
18
Субич
4
Фабрисио
31
Чиркович
5
Брашанац
14
Живкович
8
Евтович
10
Бабович
44
Нинкович
15
Умару
4-3-3
1
Хитц
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
16
Янкер
3
Стафилидис
10
Ку Чжа-Чеол
15
Троховски
10
Байер
9
Матавж
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
18
Субич
3
Петрович
3
Петрович
18
Субич
44
Нинкович
22
Грбич
22
Грбич
44
Нинкович
3
Стафилидис
30
Макс
30
Макс
3
Стафилидис
18
Кальсен-Бракер
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
18
Кальсен-Бракер
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Партизан
Аугсбург
31
Филип Кляич
ВР
22
Саша Илич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Александр Маннингер
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
31
Филип Кляич
ВР
22
Саша Илич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Александр Маннингер
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Любинко Друлович
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Партизан - Аугсбург
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Партизан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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