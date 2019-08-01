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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атромитос - ДАК 1904
Атромитос - ДАК 1904: обзор матча 01 августа 2019
Атромитос
01.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
ДАК 1904
72'
Ж. Калмар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ДАК 1904
72'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Калмар
Начало матча
Статистика матча Атромитос - ДАК 1904
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
1 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Стадион:
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