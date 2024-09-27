Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Расинг Клуб - Атлетико Паранаэнсе
Расинг Клуб - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 27 сентября 2024
Расинг Клуб
27.09.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
4 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
1'
A. Almendra
23'
А. Мартинес
42'
Р. Мартинес
77'
Г. Мартирена
47'
Никао
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Х. Конти
️️️️
А. Мартинес
90'
80'
Замена
L. Di Yorio
️️️️
Б. Запелли
ГОЛ! 4:1!
Г. Мартирена
77'
Замена
M. Salas
️️️️
Х. Кинтеро
72'
Замена
Ф. Мура
️️️️
G. Rojas
64'
Замена
B. Zuculini
️️️️
A. Almendra
64'
53'
Желтая карточка
А. Каноббио
47'
ГОЛ! 3:1!
Никао
Пас отдал
А. Каноббио
46'
Замена
Никао
️️️️
L. Godoy
46'
Замена
Кристиан
️️️️
Эрик
46'
Замена
Пабло
️️️️
Г. Мастриани
Желтая карточка
J. Nardoni
44'
ГОЛ! 3:0!
Р. Мартинес
Пас отдал
Х. Кинтеро
42'
35'
Желтая карточка
Эрик
Желтая карточка
A. Almendra
30'
ГОЛ! 2:0!
А. Мартинес
Пас отдал
Р. Мартинес
23'
ГОЛ! 1:0!
A. Almendra
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
14
Эрик
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
32
Santiago Solari
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Никао
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
3-3-2-2
21
Ариас
15
Мартирена
27
8
Кинтеро
32
5
Соса
3
5
20
9
Мартинес
9
Мартинес
4-1-1-3-1
1
37
Эскивель
27
Роша
44
Хелено
29
6
Габриэль
14
Эрик
17
Каноббио
10
Запелли
28
Куэльо
39
Мастриани
9
Мартинес
13
Конти
13
Конти
9
Мартинес
27
4
Мура
4
Мура
27
20
36
36
20
8
Кинтеро
17
17
8
Кинтеро
14
Эрик
18
Кристиан
18
Кристиан
14
Эрик
29
11
Никао
11
Никао
29
39
Мастриани
92
Пабло
92
Пабло
39
Мастриани
10
Запелли
9
9
10
Запелли
Остались в запасе
Расинг Клуб
Атлетико Паранаэнсе
25
Facundo Cambeses
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
32
Santiago Solari
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
32
Santiago Solari
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Расинг Клуб - Атлетико Паранаэнсе
2
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
11
Офсайды
1
2
Количество передач
339
409
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
75
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
Новости команд
Все
Расинг Клуб
Атлетико Паранаэнсе
Итоги переговоров ЦСКА по лучшему бомбардиру Серии А
11:33
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 37-го тура
10:18
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
Вчера, 00:48
3
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
27 ноября
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
27 ноября
2
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
«Расинг» – «Каракас»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.53
21 мая
Итоги переговоров ЦСКА по лучшему бомбардиру Серии А
11:33
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 37-го тура
10:18
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
Вчера, 00:48
3
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
27 ноября
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
27 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+