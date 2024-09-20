Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Атлетико Паранаэнсе - Расинг Клуб
Атлетико Паранаэнсе - Расинг Клуб: обзор матча 20 сентября 2024
Атлетико Паранаэнсе
20.09.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Расинг Клуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Расинг Клуб
84'
Замена
Й. Карбонеро
️️️️
Г. Мартирена
80'
Желтая карточка
Г. Мартирена
Замена
Пабло
️️️️
Г. Мастриани
74'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Кристиан
74'
74'
Замена
Б. Родригес
️️️️
A. Almendra
65'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
M. Salas
Желтая карточка
Габриэль
26'
Желтая карточка
К. Роша
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
32
Santiago Quiros
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
8
João Cruz
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Расинг Клуб
1
Francisco Gomez
ВР
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
3-1-2-3-1
1
12
Фернандо
44
Хелено
27
Роша
6
Габриэль
14
Эрик
18
Кристиан
28
Куэльо
10
Запелли
17
Каноббио
39
Мастриани
3-3-3-1
21
Ариас
4
Мура
8
Кинтеро
3
32
5
Соса
15
Мартирена
5
20
17
9
Мартинес
18
Кристиан
25
Пракседес
25
Пракседес
18
Кристиан
39
Мастриани
92
Пабло
92
Пабло
39
Мастриани
20
31
Родригес
31
Родригес
20
15
Мартирена
7
Карбонеро
7
Карбонеро
15
Мартирена
17
9
Мартинес
9
Мартинес
17
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Расинг Клуб
24
Лео Линк
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
8
João Cruz
ЦП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
1
Francisco Gomez
ВР
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
8
João Cruz
ЦП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Francisco Gomez
ВР
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Расинг Клуб
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
13
Офсайды
0
2
Количество передач
285
393
Сейвы
3
5
Точность передач %
64
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Расинг Клуб
Итоги переговоров ЦСКА по лучшему бомбардиру Серии А
11:33
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 37-го тура
10:18
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
Вчера, 00:48
3
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
27 ноября
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
27 ноября
2
Итоги переговоров ЦСКА по лучшему бомбардиру Серии А
11:33
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 37-го тура
10:18
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
Вчера, 00:48
3
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
27 ноября
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
27 ноября
2
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
«Расинг» – «Каракас»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.53
21 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+