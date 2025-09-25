«Атлетико Минейро» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.80

«Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.25

«Витория» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

«Витория» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса

«Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.25

«Атлетико Минейро» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.80

«Реал» объявил об уходе бразильца, купленного за 30 миллионов