Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Атлетико Минейро - Боливар
Атлетико Минейро - Боливар: онлайн-трансляция 25 сентября 2025
Атлетико Минейро
25.09.2025, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, 1/4 финала
- : -
Первый матч – 2 : 2
Не начался
Боливар
Матч
Личные встречи
Статистика матча Атлетико Минейро - Боливар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Атлетико Минейро
Боливар
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
11 сентября, 19:00
2
«Витория» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
31 августа, 09:04
«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса
26 августа, 09:18
15
«Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.25
24 августа, 09:14
«Атлетико Минейро» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.80
16 августа, 09:12
«Витория» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
31 августа, 09:04
31 августа, 09:04
«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса
26 августа, 09:18
15
26 августа, 09:18
15
«Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.25
24 августа, 09:14
24 августа, 09:14
«Атлетико Минейро» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.80
16 августа, 09:12
16 августа, 09:12
«Реал» объявил об уходе бразильца, купленного за 30 миллионов
9 августа, 08:32
9 августа, 08:32
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
11 сентября, 19:00
2
«Акрон» заинтересовался Рошей
22 июля, 12:30
«Акрон» купил боливийского латераля
17 июня, 11:43
«Акрон» собрался выкупить игрока сборной Боливии
25 апреля, 14:00
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
26 июня 2023, 20:32
Больше новостей
Копа Судамерикана
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Флуминенсе
- : -
24.09.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
- : -
25.09.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Онсе Кальдас
- : -
25.09.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Универсидад де Чили
- : -
26.09.2025
Альянса
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Флуминенсе
- : -
24.09.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
- : -
25.09.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Онсе Кальдас
- : -
25.09.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Универсидад де Чили
- : -
26.09.2025
Альянса
Последние матчи
Атлетико Минейро
Боливар
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
1 : 0
21.09.2025
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Боливар
2 : 2
18.09.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
14.09.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 22 тур
Витория
1 : 0
01.09.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
2 : 0
25.08.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
1 : 0
21.09.2025
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Боливар
2 : 2
18.09.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
14.09.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 22 тур
Витория
1 : 0
01.09.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
2 : 0
25.08.2025
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Боливар
2 : 2
18.09.2025
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Сьенсиано
0 : 2
21.08.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Боливар
2 : 0
14.08.2025
Сьенсиано
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Палестино
0 : 3
24.07.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Боливар
3 : 0
17.07.2025
Палестино
