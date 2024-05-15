Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
ЛДУ - Атлетико Хуниор
ЛДУ - Атлетико Хуниор: обзор матча 15 мая 2024
ЛДУ
15.05.2024, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, группа D, 5 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Хуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛДУ - Атлетико Хуниор
Замена
А. Альварадо
️️️️
L. Alzugaray
76'
73'
Замена
Б. Себальос
️️️️
Й. Чара
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
L. Estupinan
66'
Желтая карточка
R. Mina
45'
Начало матча
Статистика матча ЛДУ - Атлетико Хуниор
1
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
3
Количество передач
457
239
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
66
Удары мимо ворот
16
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.82
Матчи команд
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 1
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Аукас
1 : 1
18.10.2026
ЛДУ
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Пасто
0 : 1
13.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 18 тур
Атлетико Хуниор
2 : 0
10.11.2026
Кукута Депортиво
Колумбия. Примера А, 17 тур
Льянерос
3 : 2
01.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 5 тур
Бояка Чико
1 : 1
28.10.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Хуниор
1 : 0
24.10.2026
Агилас Дорадас
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Родриго Пас Дельгадо
Новости команд
Все
ЛДУ
Атлетико Хуниор
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
2025.07.29 11:23
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
5
«Спартаку» предложили защитника из Колумбии
2024.08.13 20:08
2
Диас перешел в «Порту». Игроком интересовался «Зенит»
2019.07.11 07:23
5
Хавбек Диас подтвердил, что имеет предложение от «Зенита»
2019.06.30 11:25
2
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
5
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
2025.07.29 11:23
«Спартаку» предложили защитника из Колумбии
2024.08.13 20:08
2
Диас перешел в «Порту». Игроком интересовался «Зенит»
2019.07.11 07:23
5
Хавбек Диас подтвердил, что имеет предложение от «Зенита»
2019.06.30 11:25
2
A Bola: «Зенит» согласовал контракт с Диасом. Питерцы предложили зарплату вдвое больше, чем «Порту»
2019.06.29 22:59
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+