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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлетико Хуниор - Ботафого
Атлетико Хуниор - Ботафого: обзор матча 29 мая 2024
Атлетико Хуниор
29.05.2024, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, группа D, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ботафого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Хуниор - Ботафого
78'
Замена
М. Понте
️️️️
Уго
78'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ж. Сантос
68'
Замена
Л. Энрике
️️️️
О. Ромеро
61'
Красная карточка
Д. Эрнандес
56'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Ч. Че
45'
+3
Желтая карточка
А. Барбоза
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
В. Кантильо
24'
Желтая карточка
E. Herrera
19'
11'
Желтая карточка
Баштуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Хуниор
77
Сантьяго Меле
ВР
30
Виктор Кантильо
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
3
Edwin Herrera
ЦФ
70
Карлос Бакка
(К)
ЦФ
Главный тренер
Артуро Рейес
Ботафого
25
Роберто Фернандес
(К)
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
40
Грегоре
ОП
33
Диего Эрнандес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
7
Жуниор Сантос
ПВ
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Атлетико Хуниор
11
Луис Гонсалес
ЛВ
8
Йимми Чара
ПВ
Ботафого
12
Джон
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
8
Хакоб Монтес
ЦП
18
Kauê
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
12
Патрик де Паула
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
1-1-2
77
Меле
30
Кантильо
25
Кайседо
70
Бакка
3
4-1-3-1-1
25
Фернандес
22
Суарес
15
Баштуш
2
Барбоза
16
Уго
40
Грегоре
33
Эрнандес
10
Ромеро
3
Че Че
7
Сантос
67
30
Кантильо
11
Гонсалес
11
Гонсалес
30
Кантильо
16
Уго
4
Понте
4
Понте
16
Уго
3
Че Че
17
Фрейтас
17
Фрейтас
3
Че Че
10
Ромеро
11
Энрике
11
Энрике
10
Ромеро
7
Сантос
9
Тикиньо
9
Тикиньо
7
Сантос
Остались в запасе
Атлетико Хуниор
Ботафого
8
Йимми Чара
ПВ
Главный тренер
Артуро Рейес
12
Джон
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
18
Kauê
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
8
Йимми Чара
ПВ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
18
Kauê
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Артуро Рейес
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Атлетико Хуниор - Ботафого
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
9
Офсайды
3
0
Количество передач
411
292
Сейвы
0
1
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.54
Матчи команд
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Пасто
0 : 1
13.11.2026
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Колумбия. Примера А, 18 тур
Атлетико Хуниор
2 : 0
10.11.2026
Кукута Депортиво
Колумбия. Примера А, 17 тур
Льянерос
3 : 2
01.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 5 тур
Бояка Чико
1 : 1
28.10.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Хуниор
1 : 0
24.10.2026
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
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