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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Удинезе
Атлетико - Удинезе: обзор матча 04 ноября 2011
Атлетико
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
4 : 0
Завершен
Удинезе
7'
Адриан
12'
Адриан
37'
Диего
67'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Удинезе
Замена
М. Исла
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Пицци
️️️️
А. Туран
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Адриан
Замена
Д. Баста
️️️️
М. Домицци
Замена
Коке
️️️️
Диего
ГОЛ! 4:0!
Р. Фалькао
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 3:0!
Диего
Пас отдал
Адриан
Замена
А. Абди
️️️️
Д. Фаббрини
ГОЛ! 2:0!
Адриан
Пас отдал
А. Лопес
12'
ГОЛ! 1:0!
Адриан
Пас отдал
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
22
Альмен Абди
ЦП
94
Риккардо Димитрио
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Куртуа
2
Годин
18
Домингес
21
Переа
3
Лопес
4
Суарес
14
Габи
66
Туран
10
Диего
9
Фалькао
20
Адриан
4-3-1-2
1
Ханданович
5
Экстранд
5
Данило
6
Домицци
19
Нейтон
6
Дубе
22
Баттоккио
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
31
Фаббрини
9
Флоро Флорес
10
Диего
6
Коке
6
Коке
10
Диего
20
Адриан
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Адриан
66
Туран
21
Пицци
21
Пицци
66
Туран
6
Домицци
8
Баста
8
Баста
6
Домицци
9
Флоро Флорес
22
Исла
22
Исла
9
Флоро Флорес
31
Фаббрини
22
Абди
22
Абди
31
Фаббрини
Остались в запасе
Атлетико
Удинезе
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
94
Риккардо Димитрио
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
94
Риккардо Димитрио
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Атлетико - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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