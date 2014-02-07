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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Атлантас
Амкар-Пермь - Атлантас: обзор матча 07 февраля 2014
Амкар-Пермь
07.02.2014, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Атлантас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Атлантас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
Атлантас
1 : 2
06.07.2017
Кайрат
Лига Европы, 1 раунд
Кайрат
6 : 0
29.06.2017
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
ХИК
1 : 1
07.07.2016
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
Атлантас
0 : 2
30.06.2016
ХИК
Лига Европы, 1 раунд
Берое
3 : 1
09.07.2015
Атлантас
Информация о матче
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Атлантас
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