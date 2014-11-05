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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетик - Порту
Атлетик - Порту: обзор матча 05 ноября 2014
Атлетик
05.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
0 : 2
Завершен
Порту
56'
Д. Мартинес
73'
Я. Браими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Порту
90'
+1
Замена
Адриан
️️️️
Я. Браими
82'
Замена
Р. Невеш
️️️️
О. Торрес
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
И. Гомес
73'
73'
ГОЛ! 0:2!
Я. Браими
60'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
К. Тельо
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Я. Браими
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сусаета
46'
Замена
А. Ираола
️️️️
Б. Эчебаррия
46'
42'
Пенальти не реализован!
Д. Мартинес
Желтая карточка
К. Гурпеги
20'
17'
Желтая карточка
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Порту
1
Андрес
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-4-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Гурпеги
17
Рико
14
Сусаета
7
Эчебаррия
9
Фернандес
11
Гомес
4-1-3-1-1
1
Фабиано
13
Данило
3
Майкон
4
Мартинс-Инди
26
Сандро
5
Каземиро
8
Браими
16
Эррера
8
Торрес
37
Тельо
9
Мартинес
7
Эчебаррия
51
Ираола
51
Ираола
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Сусаета
11
Гомес
25
Вигуэра
25
Вигуэра
11
Гомес
8
Торрес
21
Невеш
21
Невеш
8
Торрес
37
Тельо
7
Куарежма
7
Куарежма
37
Тельо
8
Браими
20
Адриан
20
Адриан
8
Браими
Остались в запасе
Атлетик
Порту
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Андрес
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Атлетик - Порту
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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