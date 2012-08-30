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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Атлетик
ХИК - Атлетик: обзор матча 30 августа 2012
ХИК
30.08.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 3
Первый матч – 0 : 6
Завершен
Атлетик
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Матчи команд
ХИК
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ХИК
3 : 3
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2 : 4
29.10.2026
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ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
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ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
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Атлетик
- : -
20.11.2026
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Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
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Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
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Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
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