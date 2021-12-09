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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Вильярреал
Аталанта - Вильярреал: обзор матча 09 декабря 2021
Аталанта
09.12.2021, четверг, 21:00
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
2 : 3
Завершен
Вильярреал
71'
Р. Малиновский
80'
Д. Сапата
3'
А. Данжума
42'
Э. Капу
51'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Вильярреал
90'
+3
Замена
Р. Пенья
️️️️
М. Гомес
90'
+3
Замена
М. Тригерос
️️️️
Д. Парехо
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Й. Меле
90'
Желтая карточка
Л. Муриэль
89'
87'
Замена
Б. Диа
️️️️
А. Данжума
87'
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
81'
Замена
В. Иборра
️️️️
Ж. Морено
ГОЛ! 2:3!
Д. Сапата
Пас отдал
Й. Иличич
80'
ГОЛ! 1:3!
Р. Малиновский
Пас отдал
Й. Меле
71'
57'
Желтая карточка
Д. Парехо
57'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. де Рон
54'
51'
ГОЛ! 0:3!
А. Данжума
Пас отдал
Ж. Морено
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пессина
46'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
М. Демирал
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Э. Капу
Пас отдал
М. Гомес
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ПЗ
5
Альберто Морено
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Арно Данжума
АП
16
Мойзес Гомес
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
19
Паломино
33
Хатебур
15
де Рон
21
Меле
8
Фройлер
32
Пессина
91
Сапата
72
Иличич
4-1-3-1-1
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Эступиньян
6
Капу
16
Гомес
10
Парехо
5
Морено
7
Данжума
7
Морено
21
Меле
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
21
Меле
28
Демирал
6
Джимсити
6
Джимсити
28
Демирал
32
Пессина
17
Малиновский
17
Малиновский
32
Пессина
15
де Рон
10
Муриэль
10
Муриэль
15
де Рон
5
Морено
23
Педраса
23
Педраса
5
Морено
16
Гомес
7
Пенья
7
Пенья
16
Гомес
10
Парехо
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Парехо
7
Морено
10
Иборра
10
Иборра
7
Морено
7
Данжума
22
Диа
22
Диа
7
Данжума
Остались в запасе
Аталанта
Вильярреал
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Аталанта - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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