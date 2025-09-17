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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
ПСЖ - Аталанта
ПСЖ - Аталанта: обзор матча 17 сентября 2025
ПСЖ
17.09.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 0
Завершен
Аталанта
3'
Маркиньос
39'
Х. Кварацхелия
51'
Н. Мендеш
90+1'
Г. Рамуш
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Аталанта
Завершен
ГОЛ! 4:0!
Гонсалу Рамуш
90'
+1
90'
+3'
85'
Замена
Онест Аганор
️️️️➡️️
Джорджо Скальвини
84'
Травма
Джорджо Скальвини
75'
Замена
Джорджо Скальвини
️️️️➡️️
Берат Джимсити
75'
Замена
Марко Брешианини
️️️️➡️️
Юнус Муса
Замена
Илья Забарный
️️️️➡️️
Нуну Мендеш
75'
Замена
Ибрахим Мбайе
️️️️➡️️
Хвича Кварацхелия
75'
Замена
Гонсалу Рамуш
️️️️➡️️
Жоау Невеш
58'
Травма
Жоау Невеш
57'
Замена
Варрен Заир-Эмери
️️️️➡️️
Фабиан Руис
55'
Замена
Ли Кан Ин
️️️️➡️️
Сенни Маюлу
55'
ГОЛ! 3:0!
Нуну Мендеш
Пас отдал
Брэдли Барколя
51'
46'
Замена
Никола Крстович
️️️️➡️️
Даниэль Мальдини
46'
Замена
Лазар Самарджич
️️️️➡️️
Шарль Де Кетеларе
45'
+2'
44'
Желтая карточка
Юнус Муса
Пенальти не реализован
Брэдли Барколя
44'
Гол отменен
Маркиньос
43'
ГОЛ! 2:0!
Хвича Кварацхелия
Пас отдал
Ашраф Хакими
39'
ГОЛ! 1:0!
Маркиньос
Пас отдал
Фабиан Руис
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
(К)
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
23
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
15
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
27
Даниэль Мальдини
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Марио Пашалич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
19
Ли Кан Ин
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
41
Henry Camara
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
4-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
4
Маркиньос
6
Пачо
2
Хакими
23
Витинья
8
Руис
29
Барколя
15
Невеш
7
Кварацхелия
24
Маюлу
3-3-3-1
29
Карнесекки
4
Хин
3
Коссуну
19
Джимсити
16
Белланова
15
де Рон
47
Бернаскони
6
Муса
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
27
Мальдини
25
Мендеш
6
Забарный
6
Забарный
25
Мендеш
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
24
Маюлу
19
Кан Ин
19
Кан Ин
24
Маюлу
7
Кварацхелия
49
Мбайе
49
Мбайе
7
Кварацхелия
15
Невеш
9
Рамуш
9
Рамуш
15
Невеш
Скальвини
69
Аганор
69
Аганор
Скальвини
19
Джимсити
42
Скальвини
42
Скальвини
19
Джимсити
6
Муса
4
Брешианини
4
Брешианини
6
Муса
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
27
Мальдини
90
Крстович
90
Крстович
27
Мальдини
Остались в запасе
ПСЖ
Аталанта
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
Главный тренер
Луис Энрике
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча ПСЖ - Аталанта
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
5
11
Офсайды
3
2
Количество передач
711
343
Сейвы
2
9
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.48
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Парк де Пренс
Посещаемость:
47151
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Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 0
10.05.2026
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1 : 1
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