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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Аталанта
Олимпиакос - Аталанта: обзор матча 24 февраля 2022
Олимпиакос
24.02.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Аталанта
40'
Й. Меле
67'
Р. Малиновский
69'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Аталанта
Желтая карточка
А. Камара
85'
84'
Замена
В. Михаила
️️️️
Р. Малиновский
84'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Й. Меле
Замена
Б. Фадига
️️️️
Тикиньо
74'
69'
ГОЛ! 0:3!
Р. Малиновский
Пас отдал
Ж. Бога
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
К. Лала
68'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Я. М'Вила
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
Р. Малиновский
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Оникуру
60'
57'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
М. Пессина
Желтая карточка
Я. М'Вила
56'
56'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пашалич
54'
Желтая карточка
Р. Толой
Замена
Г. Масурас
️️️️
П. Сиссе
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Й. Меле
Пас отдал
М. де Рон
Желтая карточка
П. Сиссе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
3-3-1-2-1
31
Вацлик
44
Манолас
19
Папастатопулос
4
Сиссе
5
Рябчук
6
М'Вила
70
Лала
2
Камара
7
Оникуру
20
Камара
9
Тикиньо
3-3-1-3
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
6
Джимсити
21
Меле
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
32
Пессина
8
Пашалич
17
Малиновский
9
Тикиньо
7
Фадига
7
Фадига
9
Тикиньо
7
Оникуру
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Оникуру
6
М'Вила
17
Врусаи
17
Врусаи
6
М'Вила
4
Сиссе
7
Масурас
7
Масурас
4
Сиссе
70
Лала
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
70
Лала
21
Меле
3
Пеццелла
3
Пеццелла
21
Меле
32
Пессина
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
32
Пессина
8
Пашалич
13
Бога
13
Бога
8
Пашалич
17
Малиновский
7
Михаила
7
Михаила
17
Малиновский
Остались в запасе
Олимпиакос
Аталанта
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Олимпиакос - Аталанта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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