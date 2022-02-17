Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - Олимпиакос
Аталанта - Олимпиакос: обзор матча 17 февраля 2022
Аталанта
17.02.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Олимпиакос
61'
Б. Джимсити
63'
Б. Джимсити
16'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Олимпиакос
Желтая карточка
Д. Пеццелла
90'
+2
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Й. Меле
87'
85'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Я. М'Вила
85'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
А. Оникуру
Желтая карточка
М. Демирал
78'
72'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Тикиньо
Замена
Р. Фройлер
️️️️
М. де Рон
72'
Замена
В. Михаила
️️️️
Р. Малиновский
65'
64'
Замена
М. Камара
️️️️
Г. Масурас
ГОЛ! 2:1!
Б. Джимсити
63'
ГОЛ! 1:1!
Б. Джимсити
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
61'
53'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
Ж. Бога
️️️️
Л. Муриэль
46'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
М. Пессина
46'
Желтая карточка
М. Пашалич
33'
16'
ГОЛ! 0:1!
Тикиньо
Пас отдал
Г. Масурас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
20
Агуибу Камара
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-3-3-1
1
Муссо
2
Толой
6
Джимсити
3
Пеццелла
28
Демирал
15
де Рон
21
Меле
8
Пашалич
32
Пессина
17
Малиновский
10
Муриэль
3-3-3-1
31
Вацлик
44
Манолас
19
Папастатопулос
4
Сиссе
70
Лала
6
М'Вила
5
Рябчук
7
Масурас
20
Камара
7
Оникуру
9
Тикиньо
21
Меле
33
Хатебур
33
Хатебур
21
Меле
32
Пессина
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
32
Пессина
15
де Рон
8
Фройлер
8
Фройлер
15
де Рон
10
Муриэль
13
Бога
13
Бога
10
Муриэль
17
Малиновский
7
Михаила
7
Михаила
17
Малиновский
7
Масурас
2
Камара
2
Камара
7
Масурас
6
М'Вила
41
Бухалакис
41
Бухалакис
6
М'Вила
7
Оникуру
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Оникуру
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
Остались в запасе
Аталанта
Олимпиакос
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
3
Фотис Кицос
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
Остались в запасе
3
Фотис Кицос
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Аталанта - Олимпиакос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Аталанта
Олимпиакос
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:52
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+