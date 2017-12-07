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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - Лион
Аталанта - Лион: обзор матча 07 декабря 2017
Аталанта
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лион
10'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лион
Желтая карточка
Р. Толой
55'
Желтая карточка
Р. Фройлер
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Петанья
Пас отдал
Х. Хатебур
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
3-2-2-3
1
Бериша
2
Толой
33
Хатебур
23
Кальдара
37
Спинаццола
5
Масиелло
4
Кристанте
8
Фройлер
37
Петанья
10
Гомес
72
Иличич
3-1-2-2
1
Лопеш
2
Рафаэл
6
Марсело
4
Дьякаби
4
Ферри
10
Фекир
70
Корне
10
Депай
9
Диас
Остались в запасе
Аталанта
Лион
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Аталанта - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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