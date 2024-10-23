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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Селтик
Аталанта - Селтик: обзор матча 23 октября 2024
Аталанта
23.10.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 0
Завершен
Селтик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Селтик
81'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Н. Кюн
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Пашалич
78'
Замена
М. Руджери
️️️️
С. Колашинац
78'
75'
Замена
Л. МакКован
️️️️
А. Энгелс
75'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Д. Маэда
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Лукман
69'
68'
Замена
П. Бернарду
️️️️
Р. Хатате
68'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
А. Айда
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
М. Ретеги
59'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Р. Белланова
59'
8'
Желтая карточка
А. Джонстон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
3
Алекс Валье
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
52
Альберто Манцони
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
4
Хин
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
32
Ретеги
11
Лукман
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Джонстон
5
Скейлз
3
Валье
6
Трасти
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
19
Кюн
33
Айда
38
Маэда
23
Колашинац
13
Руджери
13
Руджери
23
Колашинац
8
Пашалич
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
8
Пашалич
16
Белланова
10
Самарджич
10
Самарджич
16
Белланова
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Лукман
5
Хатате
8
Бернарду
8
Бернарду
5
Хатате
38
Маэда
77
Пальма
77
Пальма
38
Маэда
33
Айда
7
Фурухаси
7
Фурухаси
33
Айда
7
Энгелс
14
МакКован
14
МакКован
7
Энгелс
19
Кюн
49
Форрест
49
Форрест
19
Кюн
Остались в запасе
Аталанта
Селтик
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Аталанта - Селтик
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
5
9
Офсайды
3
1
Количество передач
633
334
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.33
0.26
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Атлети Адзурри
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