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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Астра
Спартак - Астра: обзор матча 07 июля 2012
Спартак
07.07.2012, суббота, 19:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Астра
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Астра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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Астра
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Вчера, 20:57
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16:32
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14:29
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09:26
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КДК РФС вынес вердикт Максименко за удаление с «Акроном»
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«Спартак» готов продать недовольного легионера за 25-30 миллионов
Вчера, 19:31
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«Астра» не сыграет с «Амкаром» по причине переноса даты матча
2017.06.24 10:54
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Лига Европы. «Генк» и «Лион» вышли в следующий раунд
2017.02.24 01:07
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
«Урал» подшутил над букмекерами, заподозрившими клуб в «договорняке»
2017.01.24 12:27
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Товарищеский матч. «Урал» уступил «Астре»
2017.01.22 14:18
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