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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Астон Вилла
Портсмут - Астон Вилла: обзор матча 18 апреля 2010
Портсмут
18.04.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
9'
М. Браун
15'
Д. Карью
81'
Н. Дельфунесо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Астон Вилла
Замена
М. Ритчи
️️️️
П. Буба Диоп
ГОЛ! 1:2!
Н. Дельфунесо
Пас отдал
Э. Хески
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Боатенг
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Карью
Замена
Т. Смит
️️️️
Н. Кану
Пенальти не реализован!
Д. Карью
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Карью
Пас отдал
Д. Карью
ГОЛ! 1:0!
М. Браун
Пас отдал
Э. Ванден Борре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
(К)
ВР
19
Леннард Совах
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Хассан Йебда
ОП
17
Майкл Браун
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
16
Папа Буба Диоп
ПП
7
Джон Утака
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Джеймс
19
Совах
4
Мокоена
36
Уилсон
20
Ванден Борре
8
Йебда
17
Браун
16
Диоп
27
Боатенг
27
Кану
7
Утака
3-2-3-2
24
Фридель
3
Уорнок
22
Данн
39
Коллинс
3
Куэльяр
15
Янг
20
Милнер
19
Петров
19
Даунинг
11
Агбонлахор
11
Карью
16
Диоп
30
Ритчи
30
Ритчи
16
Диоп
27
Боатенг
25
Уорд
25
Уорд
27
Боатенг
27
Кану
24
Смит
24
Смит
27
Кану
11
Карью
19
Хески
19
Хески
11
Карью
11
Агбонлахор
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Портсмут
Астон Вилла
12
Джейми Эшдаун
ВР
Главный тренер
Пол Харт
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Пол Харт
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Портсмут - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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