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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Болтон - Астон Вилла
Болтон - Астон Вилла: обзор матча 23 августа 2022
Болтон
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 4
Завершен
Астон Вилла
24'
Д. Чарльз
36'
Д. Луис
61'
Д. Ингс (П)
66'
Л. Динь
87'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Болтон - Астон Вилла
87'
ГОЛ! 1:4!
Л. Бэйли
Пас отдал
Э. Буэндия
Замена
K. Sadlier
️️️️
К. Брэдли
82'
82'
Замена
К. Арчер
️️️️
Д. Ингс
72'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Б. Камара
72'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Коутиньо
71'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
О. Уоткинс
Замена
А. Бакайоко
️️️️
О. Афолаян
71'
Замена
К. Демпси
️️️️
Э. Качунга
68'
66'
ГОЛ! 1:3!
Л. Динь
Пас отдал
Д. Ингс
Желтая карточка
Э. Качунга
62'
62'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
J. Dixon
61'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Ингс
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Луис
ГОЛ! 1:0!
Д. Чарльз
Пас отдал
К. Ли
24'
Желтая карточка
Д. Джонстон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
12
Joel Dixon
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Киран Ли
ЦП
3
Declan John
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Болтон
1
Джеймс Траффорд
ВР
14
Джордж Томасон
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Джош Фини
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
2-2-5
12
6
Джонстон
12
Брэдли
20
Ли
3
4
Сантуш
19
Чарльз
21
Афолаян
4
4
Эймсон
4-2-1-1-2
1
Мартинес
15
Янг
12
Чамберс
5
Мингс
12
Динь
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
11
Коутиньо
11
Уоткинс
28
Ингс
21
Афолаян
20
Бакайоко
20
Бакайоко
21
Афолаян
12
Брэдли
23
23
12
Брэдли
10
Качунга
10
Демпси
10
Демпси
10
Качунга
8
Камара
41
Рэмзи
41
Рэмзи
8
Камара
11
Уоткинс
17
Бэйли
17
Бэйли
11
Уоткинс
11
Коутиньо
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Коутиньо
28
Ингс
9
Арчер
9
Арчер
28
Ингс
Остались в запасе
Болтон
Астон Вилла
1
Джеймс Траффорд
ВР
14
Джордж Томасон
ЦП
2
Гетин Джонс
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
1
Робин Ольсен
ВР
12
Джош Фини
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
14
Джордж Томасон
ЦП
2
Гетин Джонс
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Джош Фини
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Болтон - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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