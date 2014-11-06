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Астерас - Тоттенхэм
Астерас - Тоттенхэм: обзор матча 06 ноября 2014
Астерас
06.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
90'
Х. Барралес (П)
36'
Э. Таунсенд (П)
42'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Тоттенхэм
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Барралес
90'
89'
Красная карточка
Ф. Фасио
Замена
Х. Барралес
️️️️
Ф. Парра
84'
83'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Х. Мунафо
81'
77'
Замена
Паулиньо
️️️️
Г. Кейн
63'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
К. Эриксен
Замена
З. Бадибанга
️️️️
Т. Цоканис
60'
46'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Э. Ламела
42'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Таунсенд
Желтая карточка
Х. Санкаре
36'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Таунсенд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Томаш Косицки
ВР
27
Брайан Льюй
ЦЗ
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
8
Фернандо Усеро
ЦП
10
Мартин Ролле
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
7
Пабло Мацца
ЦФ
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
11
Николас Фернандес
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
70
Яннис Янниотас
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Тоттенхэм
48
Люк МакГи
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-5-2
1
Косицки
27
Льюй
3
Пантелиадис
15
Санкаре
10
Ролле
8
Мунафо
6
Цоканис
13
Зисопулос
8
Усеро
23
Парра
7
Мацца
4-1-1-3-1
13
Ворм
15
Дайер
14
Вертонген
17
Фасио
4
Дэвис
21
Стамбули
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Кейн
6
Цоканис
39
Бадибанга
39
Бадибанга
6
Цоканис
23
Парра
9
Барралес
9
Барралес
23
Парра
8
Мунафо
70
Янниотас
70
Янниотас
8
Мунафо
24
Эриксен
8
Мэйсон
8
Мэйсон
24
Эриксен
9
Кейн
18
Паулиньо
18
Паулиньо
9
Кейн
9
Ламела
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Ламела
Остались в запасе
Астерас
Тоттенхэм
21
Костас Теодоропулос
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
11
Николас Фернандес
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
48
Люк МакГи
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
21
Костас Теодоропулос
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
11
Николас Фернандес
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
Остались в запасе
48
Люк МакГи
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Астерас - Тоттенхэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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