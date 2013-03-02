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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волга - Женис
Волга - Женис: обзор матча 02 марта 2013
Волга
02.03.2013, суббота, 13:00
Товарищеские матчи
5 : 0
Завершен
Женис
5'
А. Сапогов (П)
14'
А. Путило
21'
А. Путило
55'
А. Салугин
82'
Р. Аджинджал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Женис
Красная карточка
П. Польчак
86'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Р. Аджинджал
82'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Салугин
60'
Замена
А. Каряка
️️️️
А. Путило
60'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
А. Сапогов
60'
Замена
А. Белозеров
️️️️
М. Плешан
60'
Замена
В. Бордиян
️️️️
Д. Полянин
60'
Замена
Д. Айдов
️️️️
В. Кичин
60'
ГОЛ! 4:0!
А. Салугин
55'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
А. Харитонов
46'
Замена
М. Дворнекович
️️️️
Р. Кастелен
46'
Вторая желтая
А. Харитонов
23'
ГОЛ! 3:0!
А. Путило
21'
Желтая карточка
А. Харитонов
20'
ГОЛ! 2:0!
А. Путило
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сапогов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Волга - Женис
1
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Информация о матче
Стадион:
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