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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астана - Жальгирис
Астана - Жальгирис: обзор матча 20 июля 2016
Астана
20.07.2016, среда, 17:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Жальгирис
1'
А. Бейсебеков
31'
М. Аничич
90'
М. Аничич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Жальгирис
Желтая карточка
М. Аничич
90'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
П. Твумаси
90'
ГОЛ! 3:0!
М. Аничич
90'
Желтая карточка
Д. Шомко
80'
Желтая карточка
С. Мужиков
64'
Замена
С. Мужиков
️️️️
Т. Нусербаев
55'
ГОЛ! 2:0!
М. Аничич
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Бейсебеков
1'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Астана - Жальгирис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
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2 : 1
10.10.2026
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Жальгирис
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08.11.2026
Жальгирис
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Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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