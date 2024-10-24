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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ТНС - Астана
ТНС - Астана: обзор матча 24 октября 2024
ТНС
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
2 : 0
Завершен
Астана
40'
R. Holden
78'
Д. МакМанус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТНС - Астана
Замена
J. Canavan
️️️️
Д. МакМанус
90'
+5
Замена
A. Cieslewicz
️️️️
Д. Уильямс
88'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. МакМанус
78'
72'
Замена
Н. Жаксылык
️️️️
С. Басманов
Замена
A. Wilson
️️️️
Р. Броббел
71'
Замена
Б. Кларк
️️️️
R. Holden
71'
ГОЛ! 1:0!
R. Holden
Пас отдал
Д. Уильямс
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
6
Jack Bodenham
ЦЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
17
Джордан Уильямс
ЛВ
10
Дэниэл Рэдмонд
(К)
ЦП
21
Лео Смит
ЦП
8
Райан Броббел
АП
9
Деклан МакМанус
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
(К)
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
16
H. McGahey
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
33
Nathan Doforo
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
52
Timur Tokenov
ЦЗ
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
22
Batyrkhan Mustafin
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
3-2-2-3
1
Робертс
11
Дэниэлс
6
22
Дэвис
10
Рэдмонд
21
Смит
17
Уильямс
8
Броббел
14
Уильямс
18
9
МакМанус
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
4
Быстров
15
Бейсебеков
3
Калайца
27
Досмагамбетов
5
Куат
24
Осеи
13
Басманов
10
Астанов
81
Каримов
20
Аханону
9
МакМанус
27
27
9
МакМанус
18
19
Кларк
19
Кларк
18
17
Уильямс
11
11
17
Уильямс
8
Броббел
28
28
8
Броббел
13
Басманов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
13
Басманов
Остались в запасе
ТНС
Астана
30
Jack Edwards
ВР
16
H. McGahey
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
33
Nathan Doforo
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
52
Timur Tokenov
ЦЗ
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Batyrkhan Mustafin
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
16
H. McGahey
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
33
Nathan Doforo
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
52
Timur Tokenov
ЦЗ
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Batyrkhan Mustafin
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча ТНС - Астана
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
9
Офсайды
0
4
Количество передач
418
623
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.19
1.06
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Juri Frischer, Estonia
Стадион:
New Meadow, Shrewsbury
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