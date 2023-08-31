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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизани - Астана
Партизани - Астана: обзор матча 31 августа 2023
Партизани
31.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Астана
25'
A. Dieudonné Bintsouka
46'
М. Томасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизани - Астана
90'
+4
Желтая карточка
Я. Вороговский
90'
+3
Замена
А. Аимбетов
️️️️
Д. Дарбо
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Урега
89'
Замена
Ж. Томашевич
️️️️
М. Томасов
Замена
Э. Грезда
️️️️
В. Муратай
79'
Замена
G. Taipi
️️️️
С. Билали
59'
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Томасов
Желтая карточка
Д. Атанаскоски
32'
ГОЛ! 1:0!
A. Dieudonné Bintsouka
Пас отдал
А. Ррапай
25'
Желтая карточка
А. Ррапай
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизани
60
Панайот Кирко
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
17
Mateo Kocijan
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
14
Магуэтт Гуйе
ОП
88
Сабит Билали
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
21
Валентино Муратай
ЦП
24
Archange Dieudonné Bintsouka
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
10
Стипе Лончар
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Партизани
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
23
Marcelino Preka
ЦЗ
26
Gjelbrim Taipi
ЦП
20
Gjergji Kote
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Albers Keko
ЦФ
6
Leart Zekolli
ЦФ
Астана
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
29
Душан Йованчич
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
4-1-3-2
60
Кирко
3
Атанаскоски
28
Сота
17
2
Хадрой
14
Гуйе
88
Билали
99
Ррапай
21
Муратай
77
Кара
24
4-4-1-1
93
Чондрич
13
Оганесян
15
Бейсебеков
22
Марочкин
55
Аманович
10
Лончар
11
Вороговский
10
Томасов
70
Урега
7
Эбонг
98
Дарбо
88
Билали
26
26
88
Билали
21
Муратай
11
Грезда
11
Грезда
21
Муратай
10
Томасов
5
Томашевич
5
Томашевич
10
Томасов
98
Дарбо
95
Аимбетов
95
Аимбетов
98
Дарбо
Остались в запасе
Партизани
Астана
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
23
Marcelino Preka
ЦЗ
20
Gjergji Kote
ЦП
9
Albers Keko
ЦФ
6
Leart Zekolli
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
29
Душан Йованчич
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
23
Marcelino Preka
ЦЗ
20
Gjergji Kote
ЦП
9
Albers Keko
ЦФ
6
Leart Zekolli
ЦФ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
29
Душан Йованчич
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Партизани - Астана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
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